Der SCB im Wellenbad der Emotionen

2. Januar:Der SCB gastiert bei den SCL Tigers, der Rahmen ist speziell. Zum zweiten Mal findet das Derby im YB-Stadion statt. 20672 Zuschauer kommen. Deren Sicht aufs Spiel ist eingeschränkt. Dass sich die Teams deshalb mit Finesse und Emotionen zurückhalten, damit die Leute ja nichts verpassen, ist aber nur ein Gerücht. Bern gewinnt 4:1.

25. Januar:Bern schlägt Biel 3:0. Goalie Leonardo Genoni feiert bereits den zehnten Shutout in der laufenden Saison. Er bricht damit den Rekord seines Vorgängers Marco Bührer. Der Shutout bedeutet, dass Genoni, respektive dessen Gattin, einen Kuchen backen muss. Später wird Tristan Scherwey an den Hockey Awards mit einem Schmunzeln sagen: «Leos Abgang schmerzt. Den Schoggikuchen werden wir am stärksten vermissen.»

21./22. März: Bern führt in Genf im sechsten Viertelfinalspiel mit zwei Toren, als das Unglaubliche passiert: Servette erzielt mit sechs Feldspielern in der letzten Minute der regulären Spielzeit zwei Tore. Es gibt Verlängerung, Verlängerung, nochmals Verlängerung. Nach 117 Minuten und 43 Sekunden Spielzeit beendet Mark Arcobello die längste Partie in der Schweizer Eishockeygeschichte. Um 0.56 Uhr in der Früh steht Bern im Halbfinal.

6. April:Im Seeland ist selbst der Nebel rosarot gefärbt: Ein Sieg fehlt Biel zum Triumph im Halbfinal. Die Bieler laufen an, schiessen 38-mal aufs Tor. Allein: Sie erzielen kein einziges. Der goldene Treffer gelingt Ramon Untersander. Bern gleicht in der Serie zum 3:3 aus. Captain Simon Moser kündigt an: «Am Dienstag wird es von uns ein Feuerwerk geben.» Gesagt, getan: Die «Belle» gewinnt der SCB 5:1.

20. April:Bern feiert die 16.Meisterschaft. Prägende Figur im Final gegen Zug ist Gaëtan Haas mit vier Toren. Das fünfte Spiel gewinnt der SCB 2:1. Das Resultat passt, fusst doch der Titel auf einer ausgeklügelten Defensive. Trainer Kari Jalonen – er wurde aus einigen Kreisen für seine auf Kontrolle basierende Philosophie kritisiert, geht nach dem Titel als Erstes in die Sauna. CEO Marc Lüthi sagt: «Wenn man das Fan-Herz zur Seite legt, gibt es an dieser Saison nichts auszusetzen.»