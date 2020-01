«Der SCB wurde unter Wert geschlagen»

Bei der Beurteilung bietet der frühere SCB-Meisterspieler Andreas Hänni seit Jahren «eine zweite Perspektive» an, wie er sagt. Sie basiert rein auf Daten, berechnet Wahrscheinlichkeiten (siehe Zweittext unten). Zentraler Wert in Hännis Arbeit sind die erwarteten Tore aufgrund der Leistung.

Hänni liefert drei Referenzpunkte. Eine Mannschaft benötigt 47,6 Prozent der zu erwartenden Tore für die Teilnahme am Playoff. Soll heissen: Pro 100 Tore für die Mannschaft und deren Gegner erwartet man deren 47,6 für das untersuchte Team und 52,4 für den Gegner. 50 Prozent (gleichbedeutend mit einem ausgeglichenen Torverhältnis) reichen normalerweise für 75Punkte und Rang 6, 58 Prozent für den Qualifikationssieg.

Anhand der gesammelten Daten nimmt Hänni zu fünf SCB-Thesen Stellung:

1.Der SCB ist in der Tabelle dort, wo er hingehört

In der Vorsaison waren die Berner in der ersten Saisonhälfte unglaublich stark (61 Prozent zu erwartende Tore). Nun sind sie pures Mittelmass: Ihr Wert (50Prozent) ist allerdings höher respektive besser als ihr Rang. Hännis Schlüsselaussage hierzu: «Der SCB wurde bisher unter Wert geschlagen.»

2.Mit Tomi Karhunen im Tor spielt die Mannschaft besser

Hänni sagt: «Das trifft nicht zu. Die Leistungen der Mannschaft sind konstant und unverändert.» Jedoch haben sich die Zahlen auf der Torhüterposition geändert. «Karhunen erreicht Topwerte.»

3.Der SCB hätte bei den Goalies früher reagieren müssen

«Ich weiss, dass die Torhüter in Bern ein fettes Thema sind», sagt Hänni. «Tatsächlich war das ‹Goaltending› bis Ende November weniger stark. Aber: Dies war typisch für sämtliche Teams mit neuen Goalies. Genoni in Zug, Stephan in Lausanne, Zurkirchen in Lugano, Schlegel in Bern: Alle hatten ähnlich tiefe Werte.» Die Goalie-Leistung wird etwa gemessen an Distanz und Winkel der Abschlüsse, der Schusslinien (freie Sicht oder blockiert). Hänni sagt: «Hast du als Goalie eine neue Abwehr, brauchst du Zeit, bis du dem Drumherum vertraust. Erst dann kannst du dich zu 100 Prozent auf deine Arbeit konzentrieren. Selbstverständlich kommen menschliche Faktoren wie Vertrauen, sich wohlfühlen und mentale Stärke dazu. Aber meine Perspektive ist rein datenbasiert.»

4.Die Defensivarbeit der Berner ist im Vergleich zur Vorsaison klar schlechter

Nein, die Differenz ist minim. Bern lässt ein bisschen mehr Chancen zu. Der relevante Unterschied bezieht sich aber auf den Angriff. «Die Berner kreieren klar weniger als in der Vorsaison», sagt Hänni. Was zudem auffällt: Der SCB spielt deutlich seltener Powerplay und häufiger Boxplay.