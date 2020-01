Die kleine Rolle für den grossen NHL-Traum

Mit 27 Jahren musste Gaëtan Haas bei null beginnen. Er sagt: «In der Schweiz kennen mich viele. In Nordamerika kannte mich keine Sau.»

Der Seeländer hatte vieles, was sich ein Eishockeyprofi wünscht: einen bestens dotierten Vertrag, viel Eiszeit und Vertrauen beim SC Bern, eine Mannschaft mit Meisterambitionen, Freundin und Kollegen in nächster Nähe.

Was er ebenfalls hatte: den Traum, NHL-Spieler zu werden. Und so entstieg er im vergangenen August dem gemachten Nest, zog als ungedrafteter Spieler nach Edmonton. «Dort hatte niemand auf mich gewartet», sagt Haas. Er fühlte sich an seine Juniorenzeiten erinnert, musste sich «von Neuem beweisen». Mittlerweile steht Haas bei 36 NHL-Partien für die Edmonton Oilers. «Ich habe die Chance gepackt, das macht mich stolz. Es war ein grosser Schritt.» Einer, den ihm in der Schweiz längst nicht alle zugetraut hatten.