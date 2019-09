Der Begriff lässt sich auch für den ersten SCB-Auftritt in dieser Saison verwenden. Aber immerhin war es ein Geknorze mit Unterhaltungswert. Rapperswil gelang gegen die Berner erstmals seit Januar 2015 mehr als ein Tor, doch der Favorit setzte sich dank starkem Schlussdrittel 6:3 durch und eröffnete den Meisterschaftsparcours 2019/2020 erwartungsgemäss mit dem Sieg.

Temperaturen und Affiche zügelten auch beim Berner Anhang die Lust auf Eishockey. Zum ersten Mal seit fünf Jahren war das erste Saison-Heimspiel nicht ausverkauft. Die anwesenden Zuschauer bereiteten Niklas Schlegel einen warmen Empfang. Der neue Torhüter war in den vergangenen Tagen ein gefragter Mann, er musste Mal für Mal zur grossen Goalietradition in Bern Stellung nehmen – und zu seiner Rolle als Nachfolger des zweifachen Meisters Leonardo Genoni, die er sich vorerst mit Pascal Caminada teilt. Die Aufmerksamkeit war Schlegel gestern jedenfalls gewiss, selbst von Seiten der Gäste, wo sein Vater Tom als Goaliecoach tätig ist.

Viel zu sehen gab es für Schlegel senior vorerst weder von seinem Sohn noch von seinem Schützling Melvin Nyffeler. Die Teams machten die Räume eng, Strafen gab es im Startdrittel keine. Schliesslich traf Ramon Untersander mit einem präzisen Weitschuss; Simon Moser hatte Nyffeler die Sicht versperrt.

Gerber trifft, Jalonen irrt

Das Mitteldrittel sollte um einiges lebendiger werden. Roman Cervenka und der schnelle Kevin Clark waren die Vorboten und kamen nach wenigen Sekunden zu einer guten Möglichkeit. Danach reüssierte Andrew Rowe. In der 35. Minute kam der Moment des Jeremi Gerber. Der 19 Jahre alte Stürmer war wegen der Verletzungen von Marc Kämpf und Matthias Bieber sowie der Abwesenheit Tristan Scherweys (NHL-Camp in Ottawa) in die Mannschaft gerutscht.

Prompt kam Gerber zu seinem ersten Tor in der höchsten Liga. Zu den Gratulanten gehörte Coach Kari Jalonen. Die Miene des Finnen verfinsterte sich in den Folgeminuten. Rapperswil glich aus, Jalonen nahm die Coaches Challenge. Ein Offside lag aber nicht vor, weshalb getreu dem neuen Reglement gegen das Heimteam eine Bankstrafe ausgesprochen wurde. Die Gäste profitierten – 2:3.