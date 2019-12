Wobei sich DiDomenico gerade neben dem Eis zuletzt den einen oder anderen verbalen Ausrutscher leistete. Mit Trainer Heinz Ehlers geriet er mehrmals aneinander, das Verhältnis mit Sportchef Marco Bayer ist unterkühlt. DiDomenicos Ego ist riesig, er ist ein schwieriger Charakter, kaum führbar, mit einem Hang zur Exzentrik. Wie kein Zweiter muss er bedingungsloses Vertrauen spüren, er braucht Streicheleinheiten, einen Freipass, wenn man so will. Der rote Teppich aber ist ihm in Langnau zuletzt nicht mehr ausgerollt worden, was angesichts seiner Leistungsschwankungen in dieser Saison durchaus verständlich ist.

Und doch ist sein Abgang eine schallende Ohrfeige für die SCL Tigers. Weil selbst Mitspieler zugeben, dass primär DiDomenico am «Karren» reisst, wenn das Team in Rückstand liegt. Weil er zwar aneckt, aber eben auch anstachelt. Weil er wie niemand sonst im Team Siegermentalität verkörpert. Kurz: weil er alles in allem immer geliefert hat. In 190 Partien für die Tigers in der National League hat er 176 Skorerpunkte gebucht. Die Langnauer hätten verhindern müssen, dass er zu einem direkten Konkurrenten zieht. Es wird kein Leichtes, adäquaten Ersatz zu finden.

Vor allem aber verdeutlicht der Fall, dass es mit der internen Harmonie bei den Tigers nicht weit her ist. Der Sportchef, der Trainer, der Spieler und auch der Verwaltungsrat hätten die Diskrepanzen untereinander längst aus der Welt schaffen können, sofern am gleichen Strick gezogen worden wäre. Zumal es primär um persönliche Befindlichkeiten ging, die aufgebauscht wurden. Jede Partei handelte primär für sich, aber nicht zwingend im Sinne des Vereins.