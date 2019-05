«Eine WM lasse ich mir nicht entgehen»

«Die NHL-Clubs schauen nicht auf die WM»

«Ich bin noch jung und möchte mir die Gelegenheit, eine WM spielen zu können, nicht entgehen lassen. Ich bin stolz, für die Schweiz zu spielen und freue mich sehr, hier dabei zu sein.» Andrighetto sieht die WM auch nicht als Plattform, um Werbung in eigener Sache zu betreiben: «Darum geht es nicht. Man hat in der Vergangenheit gesehen, dass die NHL-Vereine überhaupt nicht auf die WM schauen, diese spielt in ihren Überlegungen keine Rolle.»

Der 26-jährige Zürcher hatte bei den Avalanches keine einfache Zeit, kam nur selten zum Einsatz und wenn er zum Einsatz kam, war seine Eiszeit überschaubar. Für die Nationalmannschaft muss dies kein Nachteil sein, wie er findet: «Dafür bin ich frisch und fit. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann, zusätzlichen Zug aufs Tor zu bringen, indem ich meine Schnelligkeit ausspiele.»

Auch wenn er bei Colorado wenig gespielt habe, so habe er versucht, stets positiv zu bleiben, «es war eine gute Erfahrung, in den NHL-Playoffs dabei sein zu können und weit zu kommen, auch wenn ich natürlich gerne mehr gespielt hätte.» Letztlich blieb sein Team im Viertelfinal im siebten Spiel an den San Jose Sharks hängen.

Der Turnierstart ausgerechnet gegen Österreich

Nun also kommt der Flügelstürmer gegen Österreich also zum Debüt an der WM 2019. Ausgerechnet gegen Österreich. Denn vor einem Jahr spielte er beim Nachbarschafts-Duell, es war damals das Schweizer WM-Startspiel, nach einem Foul an Steven Strong musste Andrighetto unter die Dusche und wurde hinterher auch noch für eine Spiel gesperrt.