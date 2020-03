Eishockey-WM und Coronavirus – ein Wettlauf gegen die Zeit Noch gehen alle Vorbereitungen fürs Heimturnier wie gewohnt weiter. Auch von Nationalcoach Patrick Fischer, der gerade die NHL-Cracks besucht hat. Simon Graf

Kann Patrick Fischer (im Anzug) mit der Schweizer Nationalmannschaft die Heim-WM trotz Coronavirus spielen? (Bild: Keystone)

Patrick Fischer bekam die letzten zehn Tage lange nicht so viel mit von der Aufregung um das Coronavirus. Der Nationalcoach weilte in Übersee, wo er die Schweizer NHL-Cracks besuchte. Am Sonntag fliegt er nach Hause. Derweil das Eishockey in der Schweiz stillsteht, spielt die NHL munter weiter, vor weitgehend vollen Rängen.