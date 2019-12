Die Zuschauer in der Ilfishalle warteten auf Tore. Ein Drittel lang. Zwei Drittel lang. Und je länger die Begegnung zwischen den SCL Tigers und dem SC Bern dauerte, desto stärker rückte Harri Pesonen in den Fokus. Wer, wenn nicht der Finne könnte den Bann brechen? Schliesslich pflegt Pesonen fast in jedem Berner Derby zu treffen. Fünf Tore waren es letzte Saison. Und in dieser Spielzeit gelangen ihm in den ersten zwei Duellen bereits drei Treffer.