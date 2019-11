«Ich bekam mit, wie Mitspieler ihr ganzes Geld verprassten»

Das Abenteuer beginnt: Nino Niederreiter zeigt im Frühling 2009 in Chur eine Karte von Portland, Oregon, seiner künftigen Heimat in der Western Hockey League, einer der drei Top-Juniorenligen Kanadas. (Bild Nadja Simmen)



Sie sind bis heute einer der wenigen Schweizer, die in Nordamerika das «volle Programm» erlebt haben: Zwei Saisons in der besten kanadischen Juniorenliga, eine Saison in der Farmteam-Liga AHL und seit 2013 fix in der NHL. Die erste Station in Portland hatte mit ihrem heutigen Leben wenig gemeinsam.

Du lebst bei einer Gastfamilie, das hilft dir, wenn du jung bist. Lohn erhielt ich keinen, bloss 180 Franken zum Ausgeben. 80 davon gingen jeweils aufs Telefonieren drauf, weil das damals noch so teuer war. Darum überwiesen mir meine Eltern auch noch jeweils etwas Geld.

Es gab spezielle Regeln bei den Junioren: Keine Facebook-Freundschaften zu Cheerleadern. Und der offizielle Beziehungsstatus musste stets «solo» sein …

Ja, Frauen waren verboten. (lacht) Zur Gastfamilie musstest du stets alleine nach Hause kommen. Ich wohnte zudem mit einem anderen Spieler zusammen bei einer sehr strengen Gastmutter, was damals sicher nicht schlecht war für mich … Die kanadische Juniorenliga war eine sehr gute Erfahrung, ich würde alles genau so nochmals machen.

Die erste Saison fern der Heimat: Nino Niederreiter bei den Portland Winterhawks im Februar 2010, mit seinem Headcoach Mike Johnston, der vier Jahre später in der NHL in Pittsburgh coachte und 2010 kurz auch Assistenzcoach der Schweizer Nationalmannschaft war. (Bild Kristian Kapp)



Danach, noch vor Ihrem Durchbruch in der NHL spielten Sie eine ganze Saison in der AHL, in Bridgeport, Connecticut. Der Club empfahl dort den Spielern, nicht in der Stadt selber zu wohnen, weil das zu gefährlich sei. Wie reagiert man als 20-Jähriger, wenn man so etwas hört?

Die Gegend war schön, nur die Stadt selber galt als kriminell. Die Dörfer nebenan, wo wir Spieler wohnten, waren ja ganz anders.

Die Spieler der Sound Tigers wohnten nicht in der Stadt: Nino Niederreiter im Februar 2013 beim Laurel Beach in der Nähe Bridgeports. (Bild Kristian Kapp)



Man hört oft die Storys von Spielern in Ihrer damaligen Situation. Man wird zu Saisonbeginn als junger Bursche, oft noch als Teenager, in die AHL abgeschoben, wo man rund zehn Mal weniger verdient – abzüglich Steuern rund 50’000 Franken im Jahr. Den NHL-Unterschriftenbonus von rund 100’000 Franken erhält man zu Saisonbeginn dennoch und verprasst dieses Geld, zum Beispiel für ein neues Auto, und gerät danach in finanzielle Probleme. Wie lief das bei Ihnen ab?

Ich kaufte kein Auto. Ich ging immer sorgfältig um mit Geld. Auch heute noch. Ich leiste mir schon Dinge, werfe aber das Geld nie zum Fenster hinaus. Meine Familie brachte mir bei, dass das Geld hart verdient und geschätzt werden muss. Ich bekam solche Fälle aber durchaus mit. Zum Beispiel, wenn Mitspieler ihr ganzes Geld im Casino verloren oder für teure Autos und Häuser verprassten. Plötzlich merkten sie dann, dass das Leben neben dem Eishockey ja auch noch etwas kostet. Und dass du hier nur bis Ende März bezahlt wirst und dann erst wieder in der neuen Saison Lohn erhälst, vergassen sie hin und wieder auch.

Und kaum ins NHL-Team befördert, gibts den Gruppenzwang für die jungen Spieler …

Als NHL-Spieler gehst du in die besten Restaurants, schaust kaum auf die Preise. Wenn du da als junger Spieler dann mit den älteren mitgehst, musst du darauf achten, dir treu zu bleiben. Auch wenn du siehst, was die anderen bestellen. Auch musst du dir am besten deine Grüppchen zusammensuchen als junger Spieler. Natürlich findest du es zunächst cool, mit den Superstars unterwegs zu sein. Du merkst aber schnell, dass diese mehr Geld haben und entsprechend anders damit umgehen. Das musst du lernen.

