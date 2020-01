«Ich würde im Fall DiDomenico nichts anders machen»

Und Punnenovs hält sichdaran und verhandelt nichtmit anderen Vereinen?

Ja, das hat er mir gesagt. Er ist unser Spieler, deshalb bringen wir ihm Wertschätzung und Vertrauen entgegen. Und das erwarte ich auch von der Gegenseite.

Ihn zu halten, wäre für die SCL Tigers unglaublich wichtig.

Klar versuchen wir ihn zu halten. Jede Mannschaft, die Erfolg haben möchte, braucht einen überdurchschnittlich guten Goalie. Wir haben zwei sehr gute Torhüter. Uns ist aber bewusst, dass die Chance für einen Wechsel besteht. Das wäre extrem schade, aber das Geld spielt in einer Karriere auch eine wichtige Rolle. Und wir können nicht unser halbes Budget für einen Goalie ausgeben. Deshalb haben wir einen Plan B und sogar einen Plan C. (lacht)

Auch Ben Maxwell spielte sich zuletzt mit auffälligen Leistungen in die Notizbücher der Konkurrenz. Doch ihm gefällt es im Emmental…

Und wir möchten gerne, dass er bleibt. Die Verhandlungen laufen. Er ist extrem wichtig. Wir holten ihn als Zwei-Weg-Center, der im defensiven Bereich, beim Bully und im Boxplay sehr gut ist. Nun ist er auch noch unser bester Torschütze und geht als Leader auf dem Eis voran.

Mit der Verpflichtung von Eero Elo sitzen nun sechs Ausländer in der Langnauer Garderobe, aber nur vier können spielen. Werden Sie einen Spieler auf Leihbasis abgeben?

Ich habe es nicht vor, weil wir sonst Elo nicht hätten verpflichten müssen. Es kommen extrem viele wichtige Spiele auf uns zu. Wir haben das Ziel Playoff, und dafür brauchen wir jeden. Denn so können wir in einer Doppelrunde frische Leute bringen. Diesen Trumpf möchte ich nicht aus der Hand geben.

Nach drei Fünfteln der Quali­fikation stehen die SCL Tigers auf einem Playoff-Platz. Doch die Differenz zum Strich beträgt lediglich fünf Punkte. Ist das Glas halb voll oder halb leer?

Unsere Ausgangslage ist top. Die haben wir uns aber erarbeitet. Ich habe das Gefühl, dass diese Saison um die 70 Punkte für das Playoff reichen, also benötigen wir aus den verbleibenden 17 Spielen etwas mehr als 7 Siege. Das ist machbar, aber wir dürfen unskeine Baisse erlauben. Was mich positiv stimmt: In den letzten sieben Spielen haben wir nie mehr in 60 Minuten verloren.

Bis Ende Februar steht denSCL Tigers ein intensiver Kampf am Strich bevor. Wie sehen Sie diesem entgegen?

Gelassen. Wenn wir regelmässig punkten, bleiben wir die Gejagten. Mir ist lieber, wir haben es in unseren Händen, als dass wir auf andere angewiesen sind.

Wagen Sie eine Prognose: Werden die SCL Tigers das Playoff schaffen?

Ich bin überzeugt, dass wir die Qualifikation auf dem 7. oder dem 8. Rang abschliessen werden.