Jetzt geht es gegen Kanada

Gegen die Tschechen hatten es die Schweizer am Donnerstagnachmittag in eigener Hand, sich in eine gute Ausgangslage für den Viertelfinal zu bringen. Mit der 4:5-Niederlage gegen Tschechien schloss die Equipe um Patrick Fischer die Vorrunde auf dem vierten Platz ab. Damit kommt es am Donnerstag zum Duell mit Kanada.