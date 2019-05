Kari Jalonen geht zurück zu den Wurzeln

Kärpät Oulu aus Finnland, Skellefteå aus Schweden, Grenoble aus Frankreich: Diese Teams werden ab dem 29. August den SC Bern in der Champions Hockey League fordern. Am Mittwoch wurden in Bratislava die Gruppen ausgelost. Die Erst- und Zweitklassierten aller Gruppen qualifizieren sich fürs Playoff.