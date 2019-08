Knapper Sieg für den SCB

In seinem zweiten Testspiel traf der SC Bern im Rahmen des Dolomiten Cups in Neumarkt (Südtirol) im Halbfinal auf die Eisbären Berlin und gewann 2:1. Der SCB trifft am Sonntag um 20 Uhr im Final auf die Augsburger Panther.

Die Berner starteten gut ins Spiel, dominierten ihren Gegner im ersten Drittel deutlich und kamen zu zahlreichen guten Chancen. Der Erfolg blieb allerdings aus. Auf der anderen Seite gelang es den Eisbären kaum, die Berner Abwehr in Schwierigkeiten zu bringen. Doch eine der wenigen guten Abschlussmöglichkeiten nützten die Berliner zur schmeichelhaften 1:0-Führung nach 20 Minuten.