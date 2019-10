Krankheit als Chance – auch für die Lakers

Nur merkten könnten das mehr. Im Schnitt ziehen die Lakers nur 3893 Zuschauer an, fast tausend weniger als die Konkurrenz. Und so viel Medienpräsenz wie mit Tomlinsons Gesundheit schaffte der Club seit dem Cup-Final im Februar kein einziges Mal.

Vielleicht ändert sich das ja in den vier Spielen, in denen die Lakers voraussichtlich ohne den Kanadier auskommen müssen. Selbst wenn Interimschef Niklas Gällstedt taktisch wenig ändern will, bringt ein Wechsel doch neue Dynamik. Das zeigte schon der prominenteste Vorgänger des Schweden, ein gewisser Sean Simpson.

Gleich zweimal übernahm der damals kaum bekannte Assistent einst beim EV Zug für seinen erkrankten Chef. Das erste Mal für zwei Wochen im Dezember 1993, als Björn Kinding wegen Verwachsungen an der Lunge notfallmässig ins Spital musste. Und keine elf Monate später erneut: Der Chef hiess diesmal Jim Koleff, eine Krebsbehandlung zwang ihn im November 1994 in die USA. Simpson, gerade 34, übernahm für den Rest der Qualifikation, präsentierte den Spielern regelmässig Koleffs Fax-Nachrichten aus Übersee. Pünktlich aufs Playoff kehrte der Chef dann zurück – und führte den EVZ in den Final.

Coaching per Fax ist im Jahr 2019 zwar ebenso unrealistisch wie Rapperswil-Jona im Playoff-Final. Aber ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat sich der Club durchaus verdient. Dass es als Initialzündung dafür eine gefährliche Krankheit braucht, sagt weniger über die Lakers als über uns alle.