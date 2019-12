Langenthal rehabilitiert sich und gewinnt

Seine Linie (mit Simon Sterchi und Stefan Tschannen) agierte auch danach auffällig. Wendig, schnell, aggressiv im Forechecking – und erfolgreich. In der 7. Minute spielte Sterchi einen Rückwärtspass, statt zum Buebetrickli anzusetzen. Damit gerechnet hatte wohl einzig Stefan Tschannen, der mit seinem Direktschuss ins nahe Eck zum 1:0 traf.

«Winterthur hat in den letzten Jahren an Qualität gewonnen, deshalb war es kein einfaches Spiel», sagte Fabio Kläy nach der Partie. Winterthur machte Defizite in Technik und Schnelligkeit zum grossen Teil mit Physis und Kraft wett, sodass einzelne gute Chancen entstehen konnten.

Konter führt zum 2:0

Langenthal gab aber weiterhin den Ton an und diktierte die Partie auch gegen ein starkes Winterthur. Zu Beginn des zweiten Drittels musste SCL-Goalie Philip Wüthrich mehrfach eingreifen, und in der 11. Minute des Mitteldrittels prallte der Puck nach einem Schuss von Steve Mason an die Querstange. Die Oberaargauer wachten aber rechtzeitig auf und rissen die Partie wieder an sich.

Etwas glücklich kam die Mannschaft von Jeff Campbell dann durch einen schnellen Konter zur 2:0-Führung. Mathieu Maret führte die Scheibe nach vorne und bediente mit einem Pass Fabio Kläy, der die Scheibe im Tor der Winterthurer unterbrachte. «Wir haben versucht, einfacher zu spielen als noch am letzten Freitag», kommentierte der Torschütze.

«Die Tatsache, dass uns das gut gelungen ist, war in diesem Spiel entscheidend.» Die Vorentscheidung in der Partie gelang dann Captain Stefan Tschannen in überragender Manier. Der SCL-Stürmer machte sich nach dem Bully für einen potenziellen Direktschuss bereit und als Dario Kummer die Scheibe gewonnen hatte, fackelte Tschannen nicht lange und schoss den Puck ins Netz – der SC Langenthal führte nun schon 3:0.