«Manchmal verjagt es mich»

Simon Moser, unser Gespräch findet am Nationalen Zukunftstag statt. Wo haben Sie als Bub Ihre Zukunft gesehen?

Als Eishockeyprofi oder als Physiotherapeut.

Und als Lokomotivführer?

Nein, im Gegensatz zu anderen war das für mich kein Thema.

Was sagen Sie zu folgender These: Beim SCB hat es zurzeit zu viele Passagiere und zu wenig Lokführer im Team?

Es liegt nicht am Willen. Aber einige sind noch nicht so weit, dass sie unter Druck Verantwortung übernehmen können. Das ist offensichtlich. Und wir haben zu wenige in der Mannschaft, die vieles richtig machen.