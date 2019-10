Meistermotor im Leerlauf

Koivisto vor dem Abschied?

Wenn auf dem Eis wenig zusammenpasst, kommen neben dem Eis häufig Verletzte hinzu. So ist das auch in Bern. Der frühere deutsche Fussball-Nationalspieler Andreas Brehme hat für solche Momente ein feinfühliges, geflügeltes Wort kreiert: «Hast du Scheisse am Fuss, hast du Scheisse am Fuss.»

Im Training vor dem Spiel verletzte sich Jan Mursak. Eine MRI-Untersuchung wird Aufschluss darüber geben, ob der Slowene länger ausfällt. So kam es zur Rarität, wonach der SCB mit zwei ausländischen Verteidigern antrat. Neben Zuzug Andrew MacDonald erhielt Miika Koivisto nochmals Auslauf.

Er blieb wie so oft diskret. Sein Engagement erweist sich immer mehr als Missverständnis. Was auch dem finnischen Nationaltrainer Jukka Jalonen kaum entgangen ist. Koivisto ist einer von nur zwei in Europa engagierten Spielern der finnischen Weltmeisterauswahl, die für die Länderspiele nächste Woche kein Aufgebot erhalten haben. In Bern dürfte Koivisto keine Zukunft haben.

Dem Verteidiger liegen Angebote vor. Womöglich wird er den Vertrag mit dem SCB nächste Woche auflösen – obwohl mit Mursak ein Ausländer auszufallen droht. Dessen Fehlen würde den Meister hart treffen, sind doch mit Inti Pestoni, André Heim und Jeremi Gerber drei weitere Stürmer verletzt. Gestern half Verteidiger Colin Gerber auf der Flügelposition aus.

Ein gesunder Heim wäre übrigens ein Kandidat fürs Schweizer Kader am Deutschland-Cup nächste Woche gewesen. So aber wird in Krefeld kein SCB-Spieler für die Equipe von Patrick Fischer im Einsatz stehen.