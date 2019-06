Miika Koivisto neuer Verteidiger beim SCB

Der SC Bern hat für die kommende Saison den Abwehrspieler Miika Koivisto verpflichtet.

Der 28 Jahre alte Finne hat zuletzt an der Weltmeisterschaft in der Slowakei alle 10 Partien für den neuen Weltmeister gespielt und dabei 2 Assists erzielt. Bereits 2018 stand der 184 cm grosse, 88 kg schwere Verteidiger sowohl an den Olympischen Spielen als auch an der WM für Finnland im Einsatz.