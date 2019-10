Nico Hischiers verzweifelte Suche nach Sieg und Tor

Das Spiel im Prudential Center in Newark steht unter dem «Halloween»-Motto, am Ende wird es für die Devils zum Horrorabend.



Die Devils haben nun im Oktober in der Tat etwas unfassbares zustande gebracht. Nicht nur verloren sie fünf ihrer bisher sieben Heimspiele. Nein, bei vier dieser Niederlagen führten sie mit mindestens zwei Toren. Die Ausnahme bildet das 3:4 gegen Edmonton nach Penaltyschiessen: Da führten sie nur mit einem Tor Vorsprung – allerdings mit 3:2 eine Minute vor Schluss … «Was-wäre-wenn-Rechnungen» sind immer so eine Sache, in diesem Falle dürfte sich manch ein Devil derzeit genau das fragen: «Was wäre, wenn …?»

Hischier sucht und findet nach diesem 6:7 gegen Tampa etwas Positives: «Es hätten ja auch null Punkte werden können, es wurde wenigstens einer.» Das stimmt sogar, trotz spät verspielter 5:3-Führung. Denn den 5:6-Rückstand gleichen die Devils durch Kyle Palmieri erst 7,4 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit aus. Es ist der dritte Treffer des Amerikaners, seinen Hattrick feiern die Zuschauer wie in Nordamerika üblich mit dem Werfen von Caps aufs Eisfeld.

Nach dem späten 6:6-Ausgleich der Devils müssen die vielen Caps für Kyle Palmieris Hattrick-Tor vom Eis entfernt werden.



Schon wieder ausgebuht



Ansonsten ist die Beziehung zwischen Devils-Fans und -Spielern mittlerweile kompliziert. Zum wiederholten Male wird die Mannschaft mehrmals während des Spiels ausgebuht. Nicht Palmieri, aber Taylor Hall, den Starstürmer der Devils, bringt das nach dem Spiel auf die Palme: «Es scheint, dass wir nun auch noch gegen unsere Fans kämpfen. Das Spiel steht unentschieden und sie buhen. Sowas kreiert fürs Auswärtsteam eine gute Umgebung …» Da dürfte auch der Frust über Halls Eigentor zum 5:5 vielleicht mitspielen …

Und Apropos Starspieler und falsche Richtung: Ebenfalls sein Fett weg bekommt PK Subban. Der prominente Neuzuzug in der Devils-Abwehr sorgt für Unmut. Der im Aufbau zum komplizierten Spiel neigende Verteidiger steht bei fünf der sieben Gegentore auf dem Eis, sorgt auch sonst für viele wirre Szenen und schafft es, selbst in einem beidseits an defensiven Aussetzern reichen Spiel negativ herauszustechen.