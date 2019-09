O Captain! My Captain!

Keine vier Wochen brauchte Rowe, um ein ganzes Team in seinen Bann zu ziehen. Nachdem die Lakers per anonyme Wahl ihren Captain gekürt hatten, gab es einen klaren Sieger. «Ich hätte ein Veto gehabt», sagt Trainer Tomlinson, «aber ich konnte nur zustimmen.»

Rowe selbst bezeichnet es als «Schocker», was ihm da widerfuhr. Ein Dutzend Jahre war er durch kleinere amerikanische Ligen getingelt, zuletzt spielte er in Schweden. Doch so etwas hat er noch nie erlebt. «Ich bin geschmeichelt, es macht mich demütig und stolz», sagt er. Dabei sagt dieser Vorgang mindestens so viel über den Club aus wie über jenen Mann, der künftig das C auf der Brust trägt.

«Ein rechter Bär»

Im Duden wird ein Captain schlicht als «Mannschaftsführer» definiert. Doch bei den Lakers 2019 ist er so viel mehr: Er muss auf dem Eis jenen Wandel verkörpern, den der Club hinter den Kulissen längst durchlebt hat. Rowe, der Kämpfer aus Übersee, soll nicht nur sportlichen Mehrwert bringen, sondern auch eine neue sportliche Identität. Und die hat der Club vom Obersee dringend nötig.

«Wir haben einen Charakterspieler gesucht, einen Leader», erklärt der neue Sportchef Janick Steinmann. Am 1. Mai trat er seinen Job an, tags darauf gab er die Verpflichtung von Rowe bekannt, gleich für zwei Jahre. Man darf das als Signal verstehen. Nicht Edeltechniker Roman Cervenka, der zweite prominente Zuzug, soll die Lakers künftig verkörpern. Sondern ein hierzulande kaum bekannter Zweiweg-Center. «Ein rechter Bär», wie Steinmann sagt. «Einer, der sich nicht schont, der alles tut für die Mannschaft», schwärmt Tomlinson.

Um zu verstehen, wie der Club an diesen Punkt kam, lohnt sich ein Blick zurück. Als Rapperswil-Jona 2018 als Aufsteiger in die Saison startete, kam es eigentlich schon zu spät. Der Transfermarkt war leer gefegt, und so wurde das Personal, das während dreier Jahre die Swiss League dominiert hatte, aus Loyalität oder mangels Alternativen grossteils behalten. Entsprechend waren die Resultate.