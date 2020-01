Pesonen ist einer wie keiner

Auch in der Schweiz hat Harri ­Pesonen mittlerweile ein Göttikind. Es hat vier Beine, wiegt über 700 Kilo und frisst, was sich ihm in den Weg stellt. Es handelt sich um «Götschi’s Gruyère», den ­Siegermuni des Emmentalischen Schwingfests im Mai in Trubschachen. Unlängst hat sich Taufpate Pesonen mit dem Tier ablichten lassen, und obwohl der Finne nur 88 Kilo schwer ist, passte das Bild perfekt. Pesonen ist das Schwergewicht der SCL Tigers – in sportlicher Hinsicht.