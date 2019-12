Reichlich Glück und reich beschenkt

Im Emmental schlüpften am Freitagabend Harri Pesonen und Chris DiDomenico in die Rolle des Samichlaus, weil sie die Fans der SCL Tigers und ihr Team reich beschenkten. Ersterer eröffnete das Skore beim 3:2-Sieg über Lugano, Letzterer stand am Ursprung des Siegtreffers, auch wenn dieser noch leicht von Ben Maxwell abgefälscht wurde.

Zwei Punkte nur trennten Langnauer und Luganesi vor dem Rencontre. Nun sind es fünf, und diese Differenz könnte noch Gold wert sein. Langnau-Coach Heinz Ehlers jedenfalls wusste, bei wem er sich bedanken konnte. «Chris und Harri spielten gut, aber es war auch an der Zeit, dass wir wieder einmal eine solche Leistung von ihnen sahen.» Zur Erinnerung: Ihre letzten Auftritte waren eher mässig gewesen.

Starker Start

Zwei Jahre erst ist es her, da stand der HC Lugano im Playoff-Final. Derzeit scheint es, als lägen diese Zeiten Lichtjahre entfernt. Der Neuanfang, welcher im Sommer durch die Installierung von Sportchef Hnat Domenichelli und Trainer Sami Kapanen vollzogen wurde, er ist alles andere als eine Erfolgsgeschichte.

Gewiss ist das Kader nicht mehr so prächtig besetzt wie zuletzt, die prominenten Abgänge Grégory Hoffmann und Elvis Merzlikins konnten nicht kompensiert werden. Nur: In seinem Selbstverständnis sieht sich der Club immer noch mindestens in der oberen Tabellenhälfte. Und in dieses Bild will ein Duell auf Augenhöhe mit den SCL Tigers nicht so recht passen.

Genau das war es in der Ilfishalle aber. Und so sah das Geschehen auf dem Eis dann auch aus. Wobei die Langnauer den weitaus besseren Start erwischten. In der 8. Minute initiierte Pesonen den Aufbau gleich selbst, den er ein paar Sekunden später zum 1:0 abschloss.