Rotieren nach Langnauer Art

Eine Runde für die Tigers

Der Erfolg in Biel hat für die SCL Tigers eine beinahe historische Komponente. Am 11. November 2016 gewannen sie letztmals in der Tissot-Arena. Es folgten seither neun Niederlagen in Meisterschaft und Cup in Folge. Besonders süss ist dieser Sieg für Schmutz, der in Biel zuletzt nicht mehr glücklich war und deshalb nach Langnau dislozierte. «Dass mir hier ein solches Spiel gelingt, ist doppelt schön», meint er lächelnd. «Wir haben unsere Chancen genutzt, waren kaltblütiger. Diese drei Punkte brauchten wir unbedingt.»

Damit blicken die SCL Tigers auf eine Woche mit bemerkenswerter Ausbeute zurück. Gegen Rapperswil-Jona, Bern und Biel holten sie sieben von neun Zählern. «Die nehme ich gerne», sagt Ehlers, wobei er immer noch den verlorenen Punkten gegen den SCB nachtrauere. Zudem profitierten die Langnauer davon, dass mit Bern, Gottéron und Lugano drei Konkurrenten im unglaublich spannenden Strichkampf verloren. Hochlagern aber können sie die Füsse noch nicht. Ehe es in die Pause geht, wird heute Abend Servette in der Ilfishalle gastieren, der Co-Leader der National League. Der Weihnachtsbraten will schliesslich ordentlich verdient sein.