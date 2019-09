SC Bern mit Pflichtsieg

An der Vorsaison-Medienkonferenz machten die Verantwortlichen des SC Bern keinen Hehl daraus, dass ihnen die Cupauslosung wenig Freude bereitet hatte.

Der Tenor war klar: Clubs aus dem Kanton Bern zu einem Eishockeyfest verhelfen ist erstrebenswert, Spiele gegen Teams aus anderen Regionen bestreiten eher weniger. Besonders unattraktiv sind Begegnungen mit Farmteams.

Vor drei Jahren waren die Mutzen ohne Motivation, Ausländer und weitere Titulare zu den Ticino Rockets gereist und prompt ausgeschieden.

Gestern trat der Meister in Zug vor 446 Zuschauern gegen die EVZ Academy in Bestbesetzung an, mit Ruhm bekleckerte er sich freilich auch diesmal nicht. Nach zwei Dritteln stand es noch 0:0, die Mannschaft aus der Swiss League hatte öfter aufs Tor geschossen.