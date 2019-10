SC Bern wird seiner Favoritenrolle gerecht

Nach der schwachen Leistung im Heimspiel gegen den HC Lugano gab es im Team von Kari Jalonen einige Umstellungen. So rückte beispielsweise Inti Pestoni in die erste Angriffsformation vor. Der zweifache Torschütze vom Freitag setzte sich auch im Cupspiel gegen Langenthal von Anfang an in Szene. Er steuerte zur frühen 3:0-Führung den Treffer zum 1:0 bei und lieferte den Assist zu Untersanders 2:0.