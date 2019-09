SC Langenthal bodigt Luzern zum Saisonauftakt mit 13:1

Erst die Schlusssirene kann den SC Langenthal stoppen. In der 3. Minute schiesst Alain Bircher das 1:0, und 19 Sekunden vor Spielende trifft Fabio Kläy zum 13:1-Schlussstand. Der Klassenunterschied von zwei Ligen war in Luzern in der 1. Runde des Schweizer Cups das ganze Spiel über deutlich zu sehen. «Wir wussten nicht genau, was uns erwartet, doch wir bereiteten uns gut auf das Spiel vor.