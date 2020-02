SC Langenthal: Verdienter Sieg in Zürich

Einmal mehr zeigte sich am Dienstagabend, wie wichtig Stefan Tschannen für den SC Langenthal immer wieder ist. Der Leitwolf der Oberaargauer kehrte am Dienstag nach einer Hirnerschütterung aufs Matchblatt zurück und setzte im Spiel gegen die GCK Lions prompt das erste und vielleicht entscheidende Zeichen. Nach einem Abpraller sprang ihm die Scheibe an der gegnerischen blauen Linie vor die Füsse, der Routinier drehte sich rasch und schlug aus der Drehung auf den Puck.