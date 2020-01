SCB gewinnt spektakuläres Derby, Zug alleiniger Leader

Nicht geschmeckt haben dürfte HCD-Trainer Christian Wohlwend einzig, dass die Partie trotz einer deutlichen Überlegenheit seines Teams bis zu Yannick Frehners 3:1 in der 58. Minute offen blieb. Die Davoser sündigten mehrfach im Abschluss oder scheiterten am starken Rappi-Goalie Melvin Nyffeler. Als ernsthafter Kandidat für den Sieg kamen die Lakers aber trotzdem nicht in Frage, dafür präsentierten sie sich in der Offensive letztlich zu harmlos.

Wohlwend, der während dem Spengler-Cup für Aufsehen gesorgt hatte, weil er die eigenen Fans kritisierte, überraschte vor Spielbeginn mit einer spektakulären Aktion, indem er mit einem Mikrofon zu den Fans sprach. «Ich habe mich dafür entschuldigt, dass wir am Spengler-Cup durch das Schonen von Spielern in Kauf genommen haben zu verlieren. Das werden wir in Zukunft nie mehr tun, sondern alle nötigen Kräfte forcieren, um die Spiele zu gewinnen», erklärte der HCD-Trainer nach Spielschluss gegenüber «MySports». Über die Reaktion seines Teams gegen die Lakers war Wohlwend happy: «Wir haben sie dominiert, müssten einfach viel mehr Tore schiessen.» (mal)

Ambri in Lausanne chancenlos

Der zweite und wesentlich erfolgreichere Schweizer Spengler-Cup-Teilnehmer HC Ambri-Piotta blieb im ersten Spiel nach den Tagen in den Bündner Bergen ohne Aussicht auf Punkte und verlor in Lausanne mit 5:1. Zwar gingen die Leventiner durch Robert Sabolic in Führung, doch Cody Almond gelang postwendend der Ausgleich. Im zweiten Drittel sorgte Lausanne trotz eines Restausschlusses gegen ihr Raubein Tim Traber (Kniestich) mit Toren von Joël Genazzi, Joël Vermin und Petteri Lindbohm für einen 4:1-Vorsprung und die entscheidende Differenz. (mal)

Telegramme:

Bern - Biel 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

17'031 Zuschauer (ausverkauft). - SR Mollard/Wiegand, Fuchs/Kaderli. - Tore: 18. Sciaroni (Praplan) 1:0. 32. Scherwey (Ebbett, Pestoni) 2:0. 50. Schneider (Forster, Gustafsson) 2:1. 56. Ullström (Brunner, Rajala/Ausschluss Ruefenacht) 2:2. 60. (59:18) Untersander (Moser, Arcobello) 3:2. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Bern, 2mal 2 Minuten gegen Biel. - PostFinance-Topskorer: Arcobello; Rajala.

Bern: Karhunen; Andersson, Beat Gerber; Krueger, Blum; Untersander, Colin Gerber; Burren; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Pestoni, Ebbett, Scherwey; Sciaroni, Mursak, Praplan; Berger, Heim, Kämpf; Spiller.

Biel:Hiller; Salmela, Sataric; Rathgeb, Forster; Kreis, Fey; Fuchs, Ullström, Rajala; Künzle, Cunti, Brunner; Riat, Gustafsson, Schneider; Tschantré, Neuenschwander, Tanner; Schläpfer, Wüest.

Bemerkungen: Bern ohne Jeremi Gerber, Henauer (beide U20), MacDonald (krank), Bieber und Grassi, Biel ohne Hügli, Lüthi, Pouliot, Ulmer (alle verletzt) und Moser (U20). - Lattenschuss Ullström (17.). – Timeout Biel (59:18).

Fribourg-Gottéron - Zug 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) 6500 Zuschauer (ausverkauft). - SR DiPietro/Salonen, Kovacs/Wolf. - Tore: 11. Brodin (Gunderson) 1:0. 23. Klingberg (Schlumpf) 1:1. 33. Sprunger (Stalberg, Boychuk/Ausschluss Diaz) 2:1. 36. Kovar 2:2. 42. Thorell (Klingberg/Ausschluss Stalberg) 2:3. - Strafen: je 3 mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Mottet; Hofmann.

Fribourg-Gottéron: Berra; Abplanalp, Marti; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Gähler; Sprunger, Bykow, Stalberg; Brodin, Boychuk, Mottet; Vauclair, Walser, Marchon; Lhotak, Mojonnier, Lauper.

Zug:Genoni; Diaz, Morant; Thiry, Alatalo; Schlumpf, Geisser; Zryd; Klingberg, Kovar, Hofmann; Martschini, Lindberg, Thorell; Simion, Senteler, Zehnder; Leuenberger, Albrecht, Volejnicek.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Desharnais, Forrer, Rossi, Schmutz (alle verletzt), Schmid (U20) und Chavaillaz (krank), Zug ohne Bachofner, Bougro, Langenegger, Schnyder, Stadler, Zgraggen (alle verletzt) und Hollenstein (U20). - Pfostenschüsse: Boychuk (33.); Hofmann (38.).