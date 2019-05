Schweiz jubelt mit «Legändä und Heldä» von Bligg

Nun, das erste Schweizer Tor im ersten WM-Spiel gegen Italien ist gefallen. Und der Song des populären Zürcher Mundartrappers Bligg wurde in der Ondrej Nepela Arena in Bratislava ein erstes Mal abgespielt. Hoffen wir darauf, dass «Legändä und Heldä» in den kommenden zwei Wochen noch ganz oft abgespielt wird. Es würde bedeuten, dass die WM 2019 in der Slowakei für die Schweiz zum Erfolg wird.