SCL Tigers verpflichten Ben Maxwell

Die SCL Tigers vermelden am Freitag einen Neuzugang aus Kanada. Ben Maxwell wechselt für die Saison 2019/20 nach Langnau.

Die letzten fünf Jahre spielte Maxwell in der Kontinentale Hockey Liga, zuletzt war er zwei Saisons bei Spartak Moskau unter Vertrag. Davor war der 35-Jährige unter anderem auch in der NHL, der AHL und der finnischen Liga tätig, wie es in der Mitteilung weiter heisst. «Ben Maxwell liest das Spiel gut und passt in unser Anforderungsprofil», lässt sich Sportchef Marco Bayer zitieren. Maxwell komplettiert das Ausländerquintett mit Chris DiDomenico, Harri Pesonen, Aaron Gagnon und Robbie Earl. Er wird in der Meisterschaft die Nummer 49 tragen.