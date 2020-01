Sportchef Steinegger spricht von «Resultatkrise»

Die Frage geht deshalb an Sportchef Martin Steinegger: Ist der EHC Biel in der Krise? «Es ist eine Resultatkrise, die aber kann man nicht wegdiskutieren.» Zu den Gepflogenheiten der Sportwelt gehört es, Dinge wenn immer möglich positiv darzustellen. Also wurde die Resultatkrise erfunden – die manchmal sogar nur eine Mini-Resultatkrise ist. Doch was ist eigentlich der Unterschied zwischen ihr und einer echten Krise?

Krücken und Kritik

Steinegger nennt als Beispiel die letzten beiden Spiele, welche der EHCB gegen Lausanne und Davos nach Penaltyschiessen respektive Verlängerung verlor. Nur in vier von 130 Minuten lagen die Bieler im Rückstand – und mussten sich trotzdem geschlagen geben. «Würden wir durchwegs so spielen wie im Mitteldrittel in Bern, wo wir komplett von der Rolle waren, dann wäre es eine Krise. Doch wir kehrten dort nach einem 0:2-Rückstand zurück, zeigten gegen Lausanne und Davos über weite Strecken gutes Eishockey.» Er sieht das Team nach wie vor als Einheit, die mit Struktur spielt und die Vorgaben von Trainer Antti Törmänen erfüllt. Und das sei nicht typisch für eine Mannschaft, die sich in der Krise befinde.

Natürlich leiden die Bieler – wie die meisten Teams in einer solchen Situation – an erheblichem Verletzungspech. Phasenweise fehlten ihnen neun Spieler, zuletzt waren es noch fünf. Besonders den wohl erst im Februar wieder einsatzbereiten Marc-Antoine Pouliot (Bänderverletzung) vermissen die Bieler schmerzlich, er war bis zu seinem Ausfall der stärkste und konstanteste Ausländer. Weil Biel aber mit Cup, Meisterschaft und CHL auf drei Hochzeiten tanzte, wurden die gesunden Spieler entsprechend forciert. «Einige gingen auf dem Zahnfleisch», sagt Steinegger.

Er warnte bereits im Herbst, als der EHCB phasenweise die Tabelle anführte, vor zu viel Euphorie. Weil das Team auch in jener Phase nicht immer bestechend agierte, aber dank starken Torhütern und etwas Glück trotzdem oft gewann. «Nun schlägt das Pendel dafür voll zurück», sagt Steinegger. Doch natürlich ist die Baisse nicht nur auf eine Laune des Schicksals oder die vielen Verletzten zurückzuführen. Dafür leisten sich die Spieler zu viele Fehler. Dafür hat das Team innerhalb einer Partie schlicht zu viele Durchhänger. «Es gelingt uns zu wenig, diesen Extraschritt zu machen, den es braucht, um zu gewinnen», sagt «Stoney». «Das ist die grösste Kritik, die ich anbringen muss.»

Wie ein Anti-Sion

Steinegger hat in seiner langen Karriere als Spieler etliche Trainerentlassungen erlebt. Er weiss sehr wohl, wie die Gesetze in diesem Geschäft funktionieren. Nur ist er kein grosser Fan davon. Seit beinahe acht Jahren amtet er als Sportchef in Biel, in dieser Zeit hat sich der Club nur von zwei Trainern getrennt: Kevin Schläpfer und Mike McNamara – und bei beiden hatte er davor viel Geduld an den Tag gelegt. «Wie viel Erfolg hatte eigentlich der FC Sion in den letzten Jahren», fragt Steinegger rhetorisch, um dann festzuhalten: «Ich vertraue den Coachs und unseren Jungs auf dem Eis.»