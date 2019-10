Hockeymum und Hockeydad auf Reisen

Boston und Newark, wo die Devils spielen, liegen gut 350 Kilometer auseinander, für nordamerikanische Verhältnisse also blosss einen Steinwurf, das lässt sich gut verbinden. Ferientage nehmen heisst für die Müllers also Eishockeyreisen unternehmen. «Viel mehr bleibt nicht mehr üblich», sagt Vater Roland. Die Müllers weilen auch jetzt gerade in Nordamerika, nach vier Tagen in New Jersey verbrachten sie die letzten drei Tage in Boston. Heute Dienstag steht bereits der Rückflug in die Schweiz auf dem Programm.

Alles dreht sich ums Eishockey



Es ist halt eine spezielle Situation, sowohl Tochter als auch Sohn in Übersee am Eishockeyspielen zu wissen. Doch dass sich bei den Müllers fast alles um das Spiel mit dem Puck dreht, sind sie sich bereits gewohnt. Beide Kinder spielten zunächst bei Pfadi Winterthur Handball, bis beide im Schulsport Eishockey ausprobieren wollten und Alina, damals sechs, sofort fand: «Das will ich machen.» Worauf Mirco, drei Jahre älter, sagte: «Dann gehe ich auch.»

Dass die Müllers nur 500 Meter von der Eishalle Deutweg in Winterthur entfernt wohnen, machte zwar vieles einfacher. Aber der Aufwand für die Eltern wurde dennoch gross: «An jedem Wochenende stand mindestens ein Turnier auf dem Programm», sagt Vater Roland.

Es ist kein Zufall, dass es Alina war, die voranging. «Sie ist die extrovertiertere, Mirco der vom Charakter her eher Ruhige», erklärt Mutter Christina. «Aber er ist nicht weniger selbstständig», betont Vater Roland. «Er ging mit 17 alleine in die USA, wir brachten ihn bloss an den Flughafen, das war schon alles.» Das war 2012, als Mirco in die höchste kanadische Juniorenliga wechselte und dort in Everett im US-Bundesstaat Washington für eines der wenigen dort teilnehmenden US-Teams spielte.

Die Positionen passen



Das Wesen der beiden widerspiegelt ihre Positionen auf dem Eis. Mirco ist der unspektakuläre Defensivverteidiger, zu dessen Job es gehört, Ruhe auszustrahlen, besonnen zu spielen. Alina ist Center und eine richtige Spektakelspielerin in der Offensive. In ihrer zweiten Saison im Universitätshockey hat sie nach nur fünf Spielen sich bereits vier Tore und elf Assists notieren lassen und ist teamintern mit grossem Vorsprung Topskorerin.