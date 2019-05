Träumen von WM-Gold ist erlaubt

Was das Offensivpotenzial betrifft, war wohl noch kein Schweizer Nationalteam so versiert wie dieses. Im Tor kann Fischer auf das bewährte Duo Genoni/Berra setzen. Die Verteidigung weist mit den NHL-Cracks Josi und Weber, Captain Diaz und dem Duo Loeffel/Genazzi viel Routine und Kreativität auf. Im Sturm sind die ersten drei Linien mit den Spielmachern Hischier, Kuraschew und Haas bestückt mit sehr viel Angriffsgeist. Wenn etwas fehlt, dann ein Powerflügel nordamerikanischen Zuschnitts wie Niederreiter oder Timo Meier. Die beiden Kraftpakete, die in Kopenhagen wichtige Rollen einnahmen, sind mit Carolina und San Jose noch in den NHL-Halbfinals engagiert.

Mit ihren Qualitäten sind die Schweizer ein Abbild des modernen Eishockeys, schnell und technisch versiert. Der nächste Schritt wäre für sie, diese so einzusetzen, dass sie die Nationen hinter ihnen beherrschen, auch einmal mehr als zwei, drei Tore schiessen. Der Zufall will es, dass für sie in der Gruppenphase zuerst die Pflicht kommt, ehe die Kür folgt. Sie spielen zuerst gegen Italien, Lettland, Österreich und Norwegen – die Nummern 19, 11, 17 und 9 der Weltrangliste. Dann folgen Schweden, Russland und Tschechien. Die zuletzt zweimal siegreichen Schweden sowie das russische Starensemble gelten als zwei der aussichtsreichsten Anwärter auf WM-Gold.

Es braucht etwas Magie für grosse Erfolge. Die entsteht bei den Schweizern nicht immer, aber immer öfter.

Wenn das Wort schon gefallen ist: Zu Gold fehlten den Schweizern in Kopenhangen nur ein paar Zentimeter. Wenn Kevin Fiala in der Overtime des Finals den Puck ein bisschen höher schiesst, trifft er nicht den Schoner von Goalie Anders Nilsson, sondern zum 3:2 ins Tor. Jenes Endspiel, in dem die Schweizer mit Schweden auf Augenhöhe spielten, zeigte, was möglich ist. Das sollte ein Ansporn sein. Träumen vom Weltmeistertitel ist erlaubt. Doch jedes Turnier beginnt wieder bei null, man muss sich alles wieder erarbeiten. Jedesmal wird eine ganze andere Geschichte geschrieben.

Stürmten die Schweizer 2013 in Stockholm mit neun Siegen in den Final, taten sie sich in Kopenhagen lange schwer, sicherten sich den Viertel­final-Einzug erst im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich. Doch danach nahmen sie Schwung auf, besiegten Finnland und Kanada verdient. Inzwischen sind sie auf einem Niveau, dass sie an einem guten Tag jeden schlagen können. Und dass die Schweiz so klein ist, ist ein Vorteil punkto Teambuilding. «Wir haben immer einen guten Teamgeist», sagte Fischer jüngst. «Wir haben eine gute Erziehung im Land, eine gute Grundethik. Das hilft.»

Aber es braucht eine ganz spezielle Dynamik, etwas Magie, um grosse Erfolge zu feiern. Die entsteht bei den Schweizern nicht immer, aber immer öfter.