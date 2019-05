Unschweizerisch schweizerisch

Dreieinhalb Jahre später darf man feststellen: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Fischer erstrahlt im silbernen Glanz der letztjährigen Weltmeisterschaft in Kopen­hagen. Die Swissness, die damals propagiert wurde, erscheint nun beinahe ­visionär. Und Fischer fasziniert auch ­viele, die sich sonst nicht fürs Eis­hockey interessieren.

Der 43-jährige Zuger ist lange genug dabei, um zu wissen, dass im Sport Erreichtes nichts garantiert für die Zukunft. Dass einen hinter der nächsten Ecke oft schon wieder ein Rückschlag erwartet. Doch etwas verschafft ihm WM-Silber sicher: mehr Zeit. Er sagt: «Wir wissen, dass man nicht von heute auf morgen das kreativere, offensivere Eishockey installieren kann, das uns vorschwebt. Dank dieser Medaille können wir weiterarbeiten. Sie war eine Bestätigung für unseren Weg.»

Dieser Weg, der ist ein unschweizerisch schweizerischer. Einer, der die eigenen Stärken betont, dazu beitragen soll, die eigene Hockey-Identität herauszubilden. Das ist ein grosser Schritt in einem Land, das in diesem Sport so lange von den ausländischen Entwicklungshelfern lebte. Ja immer noch lebt. Der schwedische Hockeylehrer John Slettvoll brachte in den Achtzigerjahren das Profitum in die Schweiz. Die Nordamerikaner rissen mit ihrer optimistischen Let’s-go-Mentalität mit. In der Ausbildung setzten Tschechen und Russen neue Massstäbe. ­Aktuell weht wieder eine nordländische Trainerwelle durch die höchste Liga.

«Identitätsfindung heisst, verstehen, wer wir sind», sagt der abtretende Nationalteamdirektor Raeto Raffainer. «Was macht unsere Spieler aus? Wie funktionieren sie am besten?» Arrivierte Hockeynationen wie Schweden, Kanada oder Finnland seien der Schweiz in diesem Prozess Jahrzehnte voraus. «Wir haben ihn erst vor ein paar Jahren angestossen. Ich wäre stolz, wenn wir in 20 Jahren sagen könnten: Damals begannen wir, auf heimisches Schaffen zu setzen. Das war der Start von etwas Grossem, vom wahren Schweizer Eis­hockey. Und heute spielen die Schweizer so, so und so.»

Eine Erkenntnis, ebenso simpel wie wichtig, ist für Raffainer die folgende: «Wir ­haben keine Chance, eine eigene Identität ­herauszubilden, wenn wir nicht eigene Leute im System haben – wie nun eben Patrick ­Fischer oder Christian Wohlwend. In Schweden und Finnland haben sie fast keine ausländischen Trainer und Funktionäre mehr.» Man könnte auch die NHL erwähnen. So gross dort der europäische Einfluss auf dem Eis auch ist, der letzte europäische NHL-Headcoach war Ivan Hlinka 2001 bei Pittsburgh.