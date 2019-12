Vorweihnachtsknall beim HC Lugano

Ein 2:7 ist gegen jeden Gegner schlimm, im Derby kommt es einer Höchststrafe gleich. Die Leistung, die der HC Lugano am Dienstag in der Valascia ablieferte, liess die Entscheidungsträger den Beschluss fassen, das Team höre nicht mehr auf den Trainerstab. Und so wurden am Mittwoch am Morgen Sami Kapanen und Assistent Stefan Nyman wenig überraschend ihrer Funktionen enthoben.