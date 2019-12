Karhunen lässt den ZSC verzweifeln

Gegen die ZSC Lions zeigte der 30-Jährige lange eine überragende Leistung. Nach 40 Minuten der fast totalen Zürcher Dominanz mit 23:6 Torschüssen stand es dank Karhunen 2:1 für die Gäste, im Schlussabschnitt erhöhten sie dank Kontertoren von Praplan (43.) und Moser (52.) auf 4:1, womit die Partie entschieden war. Ein erfolgreiches Comeback bei den Bernern gab Pestoni, der am 25. Oktober den Mittelfussknochen gebrochen hatten und nun ein Tor und zwei Assists erzielte. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Club, bei dem er die Finalissima zum Meistertitel 2018 aus dem TV-Übertragungswagen erlebt hatte.

Trotz viel Aufwand konnten die ZSC Lions also ihren negativen Trend der letzten Wochen nicht durchbrechen. Das Toreschiessen fällt ihnen derzeit schwer, gegen die Berner scheiterten sie an einem überragenden Karhunen, aber auch an ihrer mangelnden Präzision im Abschluss. Ihre negative Phase begann Mitte November mit einem 1:2 in Bern, inklusive jener Partie haben sie nun fünf von acht Spielen verloren und auch ihre Heimstärke eingebüsst.

Zuger Anrennen belohnt: 3:0 in Lausanne

50 Minuten lang mussten sich die Zuschauer in Lausanne gedulden bis zum ersten Tor, dann trafen Verteidiger Santeri Alatalo nach einer feinen Einzelleistung sowie Oscar Lindberg im Powerplay zwei Mal für Zug. Der 3:0-Auswärtssieg des EVZ war klar verdient, zuvor waren die Zuger vor allem an ihrem ehemaligen Goalie Tobias Stephan gescheitert. Der Lausanne HC, der zuvor drei Mal in Serie verlor, fand damit auch nach der Nationalmannschaftspause nicht zurück in die Spur.

Stephan hielt in den ersten 20 Minuten zwar die Null, der 0:0-Zwischenstand war für den LHC aber schon zu jenem Zeitpunkt schmeichelhaft. 14:4 lautete die Bilanz der Torschüsse, der EVZ beklagte zudem zwei Stangenschüsse. Im Mitteldrittel gelang es Lausanne, das Spiel ausgeglichener zu gestalten, dominant konnte das Heimteam aber nie auftreten Zug blieb das bessere Team, dennoch war es der LHC, der die grösste Chance auf ein Tor in den ersten 40 Minuten verpasste: Christoph Bertschy hatte das leere Tor vor sich, traf aber den Puck nicht. Am Ende gab es auch ein seltenes Ereignis zu bestaunen: Lino Martschinis 0:3 war ein «technisches Tor» nach einem Penalty-würdigen Foul, als der LHC Stephan durch einen sechsten Feldspieler ersetzt hatte – der Puck lag nie im Netz.

Gottéron dank Desharnais

Im dritten Anlauf schaffte Fribourg den ersten Saisonsieg gegen Biel. Das Fundament zum 3:2 legte die Mannschaft von Christian Dubé mit zwei frühen Toren, bei denen der starke David Desharnais jeweils den Stock im Spiel hatte. Kurz vor Spielhälfte erhöhte der Kanadier per Abpraller auch noch auf 3:1 (24.), was die Kräfteverhältnisse korrekt wiedergab. Danach passierte wenig, ehe Gustafsson mit seinem ersten Saisontor in der 54. Minute den Anschlusstreffer erzielte und damit in der Schlussphase noch einmal Spannung ins Spiel brachte.