Zum Beispiel Cadonau

Die Geschichte vom späten Glück des Claudio Cadonau, der mit 31 Jahren die Chance erhält, nochmals in einem Topteam zu spielen, ist ein gutes Beispiel für den Spielermarkt in der Schweiz. Verteidiger sind in der National League ein rares Gut. Das hat sich in den letzten Wochen gezeigt: Die Zuger Thomas Thiry und Miro Zryd unterschrieben in Bern, ihr Teamkollege Johann Morant bei den ZSC Lions. Calle Andersson entschied sich nach reichlich Bedenkzeit für den Verbleib beim SCB. Das wars.

Die letzte Chance

Cadonau sagt es so: «Ich bin einer, der aufräumt. Jeder Gegner weiss: Behalte lieber den Kopf oben, weil es sonst wehtut. Solche Spieler gibt es in dieser Liga nicht so viele.» 1,85 m gross und 95 kg schwer ist der Zürcher mit Bündner Wurzeln, der fliessend Rätoromanisch spricht. «Cadonau ist kein Blender», sagt etwa Tigers-Sportchef Marco Bayer. «Aber er spielt sehr solide und ist physisch stark.» Ein Krieger sei Cadonau, meinte EVZ-Sportchef Reto Kläy jüngst gar gegenüber der Zuger Zeitung. «Er ist ein zuverlässiger Handwerker, der einen guten Schuss und Wasserverdrängung mitbringt und einem jungen Team Stabilität verleihen kann.»

Der EVZ leistet sich ein Juniorenteam in der Swiss League, weshalb Kläy dafür kritisiert wurde, keinen Spieler aus dieser Equipe zu befördern, der eine entsprechende Rolle übernehmen könnte. Cadonau sagt, er kenne die Spieler der EVZ-Academy nicht. «Aber heute sind viele junge Verteidiger technisch stark, agil, haben offensive Qualitäten. Klassische Brecher in der Defensive gibt es eher selten.» Genau deshalb gebe es einen Markt für «Typen, wie ich einer bin».

Als die Zuger Cadonau die Offerte unterbreiteten, gaben sie ihm gerade einmal 48 Stunden Bedenkzeit. Der Verteidiger informierte Bayer, aber die Langnauer verzichteten darauf, ihm ein Angebot zu machen. Es wäre wohl auch zwecklos gewesen. Cadonau bezeichnet Zug als «Toporganisation». Anfang 2020 wird der Club den Trainingskomplex OYM in Cham eröffnen, dieses Projekt sei «europaweit führend». Vor allem aber ist es für ihn die höchstwahrscheinlich letzte Chance, nochmals um den Meistertitel zu spielen.

An der kurzen Leine

Diesen gewann er 2008 mit den ZSC Lions, ein Jahr später folgte der Triumph in der Champions Hockey League. Doch weil Cadonau nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam, versuchte er sein Glück zunächst in der NLB. Über seinen Stammclub GCK Lions fand er 2011 schliesslich via Thurgau zum SC Langenthal. Interessantes Detail: Der damalige Sportchef der Oberaargauer hiess Reto Kläy – der Trainer Heinz Ehlers.