Abo+ Kambundji: Ihr Team, ihr Kraftort, ihre Familie

Mit einem Missgeschick an der Heim-EM 2014 eroberte Mujinga Kambundji die Herzen der Schweiz. Mit dem Überraschungs-Coup an der WM in Doha hievt sie sich in einen exklusiven Kreis von Sprint-Medaillengewinnerinnen.