Verletzung zwingt Strähl zu WM-Verzicht

Grosses Pech für Martina Strähl: Die Langstreckenläuferin vom LV Langenthal leidet an einer Stressreaktion im Kreuzbein, weshalb sie nicht am WM-Marathon am 6. August in London teilnehmen kann.

Die 30-jährige Solothurnerin qualifizierte sich mit einer persönlichen Bestzeit (2:30:58 Stunden) für die WM und bereitete sich fokussiert auf den Karriere-Höhepunkt vor. Seit dem Frauenlauf am 11. Juni in Bern litt sie jedoch an Schmerzen im Beckenbereich, die sich bei einer ärztlichen Untersuchung als Stressreaktion im Kreuzbein herausstellten.

Diese Verletzung erfordert eine Trainingspause und lässt die Belastungen, die in der Vorbereitung eines WM-Marathons nötig sind, nicht zu. (mb/si)