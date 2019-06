Christian Wägli ist gestorben

25 Jahre alt war Christian Wägli, als er den grössten und wohl gleichzeitig bittersten Moment seiner Karriere erlebte. An den Olympischen Spielen 1960 in Rom schaffte er es in den 800-Meter-Final. Und der Gümliger setzte sich sofort an die Spitze des Feldes. Doch dem gross gewachsenen Athleten mit dem langen, raumgreifenden Schritt ging kurz vor dem Ziel die Kraft aus, er musste sich noch von vier Läufern übersprinten lassen. So endeten die Olympischen Spiele, die für ihn als Fahnenträger der Schweizer Delegation begonnen hatten, mit einem 5. und einem 6. Rang (4×400-m-Staffel).