Das Basler Plappermaul sprintet an die Weltspitze

Erfolgreich abgespeckt

Dabei startete er mit enormem Rückstand in sein Leben als Schweizer: Als 15-Jähriger folgte er der Mutter aus Jamaika. Wilson sprach kein Deutsch, verlor seine Freunde, wurde aggressiv und von Heimweh geplagt. Doch er hatte auch immer Glück. In seinen ersten Leichtathletik-Trainern Hansjörg Haas und Christian Oberer fand er auch zwei Ersatzväter, die ihm «Tausende von Nachhilfestunden» gaben und seine Kassenzettel nach Einkäufen kontrollierten, damit er mit Geld umzugehen lernte.

Sein später Durchbruch in die Weltklasse – Wilson wird im September 29-jährig – aber ist auf seine britischen Coaches zurückzuführen. Die sagten dem damaligen Nobody nach dessen Ankunft in der neuen Trainingszentrale London trocken: «Du bist zu schwer.» 92 kg wog Wilson, mittlerweile ist er unter 80 kg und wirkt so austrainiert wie nie.

Verbessert hat er sich zudem in Start und Beschleunigung. Gestern schoss er geschmeidig wie selten aus dem Block. Nun kann er sich am Mittwoch an der Athletissima in Lausanne darum in neuer Paradeform auf der grossen Schweizer Leichtathletik-Bühne präsentieren.