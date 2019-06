Jamaika fehlt mehr als nur Usain Bolt

Usain Bolt jagt nach seinem Rücktritt dem Geld hinterher. Im April duellierte er sich in Lima mit einem Motorrad-­Taxi – zum Gaudi einiger Hundert Peruaner und eines seiner Sponsoren. Im Mai fiel der achtfache Olympiasieger in Paris in einem Rechtsstreit mit seinen E-Scootern durch, darf sein Unternehmen nicht Bolt ­Mobility nennen, weil eine Konkurrenzfirma den Namen Bolt schon für sich geschützt hat.