Laufen und sonst nichts

Mekonen Tefera setzt sich öfters Strapazen aus, die nicht vernünftig erscheinen. Er tritt an einem Laufanlass über die eine Strecke an, bereitet sich ein zweites Mal vor und läuft dann noch eine andere Distanz, die angeboten wird. Manchmal ist er erfolgreich wie am Kerzerslauf, wo er über 5 und 10 km als Erster ins Ziel lief.