Angelica Moser verpasst den Exploit

Auf Juniorenstufe ist sie nahezu unschlagbar, bei den Erwachsenen reicht es allerdings nicht an die Spitze. Angelica Moser scheitert an der Leichtathletik-WM in Doha im Stabhochsprung-Final bei 4,70 Meter, weshalb die Titelentscheidung ohne sie stattfinden wird. Hätte die 21-Jährige die Marke geknackt, wäre es ihre persönliche Bestleistung geworden. Bisher liegt diese im Freien bei 4,61 Meter. Im dritten Versuch fehlte wenig, dennoch fiel die Latte.