Unpopulärer Entscheid löst bei Leichtathleten Proteststurm aus

«Klar, dass alle ihre Disziplin die attraktivste finden»

Christoph Joho und Andreas Hediger, die Co-Direktoren von Weltklasse Zürich, geben zu, dass solche Feinheiten «schwierig zu vermitteln» sind. Auf die Frage, ob Athleten bei den Entscheiden einbezogen worden seien, gibt Hediger zu bedenken, dass «dieses Feedback wenig zielführend» sei. «Es ist klar, dass jeder seine Disziplin als die attraktivste empfindet.» Joho, der dem Board der Diamond League angehört, sagt: «Es haben auch organisatorische, logistische und fernsehtechnische Faktoren mitgespielt.» Man verzichtete auf die 200 m als Diamond-League-Disziplin, «weil ein Sprinter meist über 100 m und 200 m startet und 2020 unmöglich alle Meetings, die nationalen Meisterschaften, Olympia-Trials und teilweise noch Kontinental-Titelkämpfe mit Vorläufen, Halbfinals und Finals bestreiten kann».

«Wir wollen eine Stimme, und die Zeit der wirklichen Veränderungen ist jetzt.»Christian Taylor, Dreispringer

Christian Taylor hat sofort reagiert. Der überragende Dreispringer, zweifache Olympiasieger und vierfache Weltmeister hat umgehend «The Athletics Association» gegründet. Bis gestern haben sich ihr bereits mehrere Hundert Athletinnen und Athleten weltweit anschlossen, wie er auf Twitter schreibt. Er sagt: «Die Botschaft ist klar. Wir wollen eine Stimme, und die Zeit der wirklichen Veränderungen ist jetzt.» Man wolle für die Rechte der Athleten kämpfen, einen Platz am Diskussionstisch haben und mitbestimmen, welche Lauf die Sportart nehme.

Hediger respektiert die Proteste, die Aufregung versteht er allerdings nicht ganz. Vor einiger Zeit, als die Prestige-Serie noch «Golden Four» und dann «Golden League» geheissen habe, sei immer im Herbst bestimmt worden, welche zwölf Disziplinen in der nächsten Saison dazugehörten. «Jetzt aber, da alle dabei sind, haben auch alle das Gefühl, man nehme ihnen etwas weg.»

Statt 12 nun doch 14 Meetings plus Final

Zwar werden die Meetings 2020 gestrafft, nicht aber die Serie. Aus dem Plan «12 plus ein Final» ist nun «Status quo (14) plus ein Final» geworden. Mit der chinesischen Wanda Group hat die Diamond League nach langer Zeit einen Titelsponsor gefunden. Dessen Bedingung ist ein zweites Meeting in China – neben Shanghai. Deshalb kommt es zu zwei «englischen Wochen» mit je drei Diamond-League-Meetings in sieben Tagen. Joho gibt zu, dass dies nicht ideal sei, und Hediger sagt: «Seit 20 Jahren versucht man, den Kalender zu strukturieren. Ab der Saison 2020/21 sollte es eine Vereinheitlichung mit Fenstern für nationale Meisterschaften geben.»

Dass die Proteste der Athleten bis dann verhallt sind, ist wenig wahrscheinlich. Weil es jede Saison wieder andere trifft.