Die Formel 1 lebt – noch lange

1000 Grands Prix! 1000 Gründe für die Formel 1, am Sonntag in China zu feiern. Doch es ist so eine Sache mit der Freude in der Königsklasse. Dort gehören Klönen und Stöhnen zum guten, wenn nicht besten Ton.

Niemand interessiere sich mehr für sie, sagen Exponenten. Sponsoren seien kaum zu finden. Das sei ja auch kein Wunder, gebe es doch kaum Überholmanöver, stünden immer die beiden Mercedes zuvorderst, herrsche gähnende Langeweile. Und die Motoren dröhnten auch längst nicht mehr wie einst, als jedes Haar vom Körper abstand, wenn die Boliden vorbeidonnerten. Immer wieder kommen Drohungen. Steigt Red Bull aus? Oder Ferrari? Zu emotionsarm, zu vorhersehbar, zu chancenlos. Und die Zukunft? Noch düsterer. Die Verbrenner hätten bald ausgedient - mögen sie mit noch so vielen Hybridsystemen ausgestattet sein. Bernie Ecclestone, jahrzehntelang der Lenker der Formel 1, sagte diese Woche, wenn er investieren müsste, dann täte er das in die Elektrorennserie Formel E. Die Formel 1? Ein Auslaufmodell.