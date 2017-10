Einer jubelt, zwei hadern

Max Verstappen machte sich in Malaysia nachträglich das grösste Geschenk zum 20. Geburtstag und feierte seinen zweiten GP-Sieg. Derweil gibt es Sorgen bei Mercedes, obschon der Zweitplatzierte Lewis Hamilton die WM-Führung wiederum ausbauen konnte.

Zufrieden waren nach dem 19. und vorerst letzten Rennen in Sepang vor den Toren Kuala Lumpurs weder der WM-Leader Lewis Hamilton noch dessen einziger verbliebener Rivale Sebastian Vettel. Letzterer vermochte zwar den Schaden trotz des Starts von ganz hinten dank Platz 4 in engen Grenzen zu halten. Der im Thurgau wohnende Hesse weiss jedoch nur zu gut, dass er vor zwei Wochen in Singapur und nun in Malaysia um zwei grosse Siegchancen gebracht wurde.

Darüber, dass Ferrari in den vergangenen beiden Grands Prix das stärkste Auto am Start hatte, gibt es keine zwei Meinungen. Und trotzdem resultierten für Vettel nicht die unter diesen Umständen möglich gewesenen 50 Punkte, sondern wegen eines Startcrashs (Singapur) und eines Motorproblems (Qualifying Malaysia) nur deren 12.

Hatte Vettel nach dem Rückschlag vom Samstag noch sofort auf den Motivations- und Optimismusmodus geschaltet, war er tags darauf trotz gelungener Aufholjagd und trotz der Hilfe des siegreichen Max Verstappen geknickt. Eigentlich war er allen Fahrern deutlich überlegen, auf dem Siegerpodest standen indes andere.

Mercedes unterlegen

Viel besser als beim Deutschen war die Gemütslage nach dem 15. von 20 Saisonrennen bei Hamilton nicht. Eine Vorentscheidung im Titelkampf vermochte der Brite trotz guter Ausgangslage – nach dem Out von Ferraris Kimi Räikkönen noch vor dem Start stand er alleine in der Frontreihe – nicht herbeizuführen. Sein Vorsprung wuchs um 6 auf 34 Zähler an, im Vergleich zu Ferrari und Red Bull präsentierte sich Mercedes jedoch nur als dritte Kraft.

Hamilton wirkte sorgenvoll ob der Probleme von Mercedes mit den Supersoft-Reifen und der Balance des Autos. Die Silberpfeile nehmen so jede Menge Hausaufgaben mit zum nächsten Rennen, das bereits am kommenden Sonntag im japanischen Suzuka ansteht.

Sehr bald wurde deutlich, dass Mercedes in Malaysia trotz Hamiltons Poleposition nicht für den Sieg fähig sein würde. Der dreimalige Weltmeister ging deshalb auch rasch dazu über, den 2. Platz abzusichern. Bei Verstappens Überholmanöver in der 4. Runde verteidigte sich der Engländer eigentlich völlig entgegen seinem Racer-Naturell nicht mit letzter Konsequenz.

(Berner Zeitung)