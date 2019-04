Bottas holt in Baku Versäumtes nach

Mit seinem zweiten Saisonsieg nach jenem beim Auftakt in Australien holte Valtteri Bottas nach, was er im vergangenen Jahr in Baku mit grossem Pech verpasst hatte. Drei Runden vor Schluss war er damals in Führung liegend durch einen Reifenschaden gestoppt worden. Der Finne übernahm mit seinem fünften Grand-Prix-Sieg auch wieder die Führung in der WM-Wertung. Er liegt nun einen Punkt vor Hamilton.