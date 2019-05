Antreiber Kimi

Beat Zehnder sitzt am Freitagmorgen auf einem Absatz des teameigenen Motorhome, einen Kaffee in der Hand, die Sonne scheint ihm ins Gesicht. Er war schon bei Sauber, als dieses noch in der Sportwagen-WM antrat, seit 25 Jahren ist er Teammanager, der dienstälteste in der Königsklasse.

Die Rückkehr lange geplant

Es braucht einiges, um dem Zürcher Superlative zu entlocken. Nun reicht ein Name: Räikkönen. Die beiden waren Freunde – und sind es in all den 18 Jahren geblieben, in denen der eine weg war aus dem Zürcher Oberland, für McLaren fuhr, Ferrari, Lotus und wieder Ferrari. «Wir haben einen speziellen Draht zueinander, waren immer extrem offen und haben uns alles erzählt», sagt Zehnder. Und: «Ich habe mit ihm schon länger über die Idee geredet, dass er zurückkehren könnte. Bei uns im Team wird keine Politik gemacht, wir sprechen alles an – er fühlt sich wohl.»

Dann gerät er ins Schwärmen, wie das jedem im Team passiert, der in diesen Tagen nach dem Finnen gefragt wird. Er sei ein wahnsinnig guter Fahrer, «darüber müssen wir gar nicht diskutieren». Was Zehnder viel wichtiger ist: Räikkönen ist ein Leader, ein akribischer Arbeiter – einer, der die Entwicklung des Autos vorantreibt, wie das kaum ein anderer kann. «Sein technisches Wissen ist enorm, er weiss einfach alles», sagt Zehnder. «Er versteht bei jeder noch so kleinen Änderung am Wagen, welche Auswirkung das hat auf das Fahrverhalten in einer entsprechenden Kurve. Er kann das Auto zusammen mit den Ingenieuren komplett ausloten.» Zudem schaue er mindestens einmal pro Woche in der Firma vorbei. Und doch gibt es Stimmen in der Formel 1, die behaupten, mit 39 habe Räikkönen das Feuer verloren.

Josef Leberer läuft vorbei, der Physiotherapeut der Mannschaft. Er sagt: «Andere hören mit 35 auf. Bei ihm habe ich das Gefühl, dass die Batterie erst jetzt komplett geladen ist und noch für viele Jahre hält.» Zehnder sagt: «Kimi ist topmotiviert. Er hat schon beim ersten Gespräch mit Teamchef Vasseur die richtigen Fragen gestellt: nach der Struktur, der finanziellen Lage, er war extrem interessiert. Es war sofort klar, dass er nicht hier ist, um zwei Jahre lang als verfrühte Pensionierung im Auto zu sitzen.»

Das hat Räikkönen in den ersten vier Grands Prix bewiesen: vier Rennen, vier Top-10-Plätze. Sein junger Teamkollege Antonio Giovinazzi hat noch keinen Punkt geholt. Auch das komme noch, sagt Zehnder. Sagt auch Chef Frédéric Vasseur. Mit Kimi Räikkönen hat er den perfekten Lehrer an seiner Seite.