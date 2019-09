Eine weitere Enttäuschung

Erst dreimal in 13 Rennen fuhr Aegerter dieses Jahr unter die Top 15. Er wurde 14., 13. und in Assen überraschend 9. Das war der einsame Ausreisser nach oben in einer schwachen Saison. 12 Punkte erst hat der Oberaargauer geholt, das reicht für Rang 21, nur noch einen Platz und Zähler vor Teamkollege Stefano Manzi, der in Misano regelmässig schneller war. Aegerter absolviert mit weitem Abstand die schwächste seiner zehn Moto2-Saisons. Und bereits 2018 stellte er mit 47 Punkten einen deutlichen Negativrekord auf.

Eigentlich nur eine Option

Ende Monat wird Aegerter 29, er ist kein Youngster mehr – und er kämpft gerade um die Fortsetzung seiner Moto2-Karriere. Eigentlich ist das nur noch bei MV Agusta möglich, der legendären Marke, die 2019 nach 42 Jahren ihr Comeback gab, aber der Konkurrenz hoffnungslos hinterherfährt.

«Das ist ein spannendes Projekt», sagt Aegerter, «ich würde gerne bleiben.» Die deutsche Teamchefin Milena Körner ist zufrieden mit dem Schweizer, zumindest sagt sie das: «Er arbeitet gewissenhaft und ist mit seiner Erfahrung wertvoll für uns. Es wäre schön, könnte er bei der Weiterentwicklung nächstes Jahr weiter bei MV Agusta sein.»

Alles klar also? Nein, selbst wenn sich die Parteien auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt haben. «Es ist noch nicht fix», sagt Aegerters Manager Oliver Imfeld. «Zuerst müssen wir alle Sponsorenpakete verkaufen.» Dominique Aegerter ist ja seit zwei Jahren ein Paydriver, einer also, der mehrere Hunderttausend Franken für eine GP-Saison mitbringen muss. 2018 half ein Crowdfunding mit etwas mehr als einer Viertelmillion Franken Ertrag, 2019 opferte Aegerter sein Erspartes. Das kann und will er nicht mehr.

Doch auch die Fahrerplätze in anderen Rennserien wie MotoE, Superbike und Supersport sind vergeben oder ebenfalls sehr teuer. Und so dürfte MV Agusta trotz allem die beste Option für Aegerter sein. In dieser Saison aber zumindest wird er es ausgesprochen schwer werden, regelmässig in die Top 10 zu fahren, was sein Ziel für 2019 war. Frohnatur Aegerter gibt zu, dass es schwierig sei, immer motiviert zu bleiben: «Aber so schnell gebe ich meinen Traum nicht auf.»